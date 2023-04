smartphone-se-lo-carichi-di-notte-ci-sono-alcune-cose-che-devi-sapere

Lo smartphone è diventato uno strumento fondamentale nella nostra vita quotidiana, che richiede la costante ricarica della sua batteria. Anche se la ricarica di uno smartphone può sembrare un’operazione semplice, ci sono alcuni fattori da tenere presenti per preservare la durata della batteria del telefono.

Una delle domande più frequenti degli utenti di smartphone è se sia sicuro tenere il telefono collegato alla presa di corrente per ricaricarlo dopo che ha raggiunto la piena capacità. Sì, i dispositivi moderni sono progettati per limitare l’ulteriore ricarica dopo che la batteria ha raggiunto il 100% della capacità. È quindi possibile tenerlo collegato per tutta la notte senza temere di distruggere la batteria.

Smartphone, ecco alcuni accorgimenti

Il surriscaldamento è ancora un problema e bisogna evitare di esporre il caricabatterie del telefono a temperature elevate. Se esposte a temperature elevate, le batterie agli ioni di litio, utilizzate nella maggior parte degli smartphone, funzionano male. Di conseguenza, evitate di mettere il caricabatterie del telefono in situazioni in cui si surriscalda, ad esempio vicino a un termosifone o alla luce diretta del sole. Temperature superiori a 35 gradi Celsius possono degradare in modo permanente la capacità della batteria del telefono e la durata della singola carica.

Contrariamente all’opinione comune, non è necessario esaurire completamente la batteria del telefono prima di ricaricarla. In realtà, è vero il contrario. Le batterie agli ioni di litio devono essere sottoposte a cicli di carica e ogni ciclo termina quando la capacità della batteria è completamente esaurita. Di conseguenza, se si consuma il 55% della batteria durante il giorno e poi la si ricarica durante la notte, si potrà utilizzare solo il 45% della carica prima che si esaurisca. Per questo motivo si consiglia di non scaricare completamente la batteria prima di caricarla.

L’uso di accessori di ricarica non originali e di bassa qualità è un’altra causa prevalente di danni alla batteria e di problemi di ricarica. L’uso di questi accessori per caricare lo smartphone non solo rappresenta un rischio per la sicurezza, ma esercita anche una notevole pressione sulla batteria, facendole perdere efficienza nel tempo. Utilizzate solo cavi e caricabatterie ufficialmente approvati dal produttore del telefono.

Infine, se non si intende utilizzare il telefono per un periodo di tempo prolungato, evitare di caricarlo o scaricarlo completamente. Invece, caricatelo almeno a metà prima di conservarlo in un luogo freddo e asciutto. Seguendo questi semplici accorgimenti è possibile prolungare la durata della batteria dello smartphone e assicurarsi che sia sempre carica e pronta all’uso.