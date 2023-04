Apple si prepara a grandi cambiamenti per i propri device con l’obiettivo di migliorare l’usabilità e la sostenibilità. Infatti, l’azienda di Cupertino ha annunciato che andrà ad utilizzare una nuova tecnologia per quanto riguarda le batterie.

Entrando maggiormente nel dettaglio, il brand della mela utilizzerà solo batterie riciclabili basate sul cobalto. L’introduzione della nuova tecnologia diventerà effettiva entro i prossimi due anni.

La data indicata da Apple è il 2025, entro cui verrà completata la transizione. Il passaggio alle batterie riciclabili al cobalto permetterà di ridurre l’impronta di carbonio prodotta dall’azienda. In questo modo, l’azienda di Tim Cook potrà diventare carbon neutral entro la fine del decennio.

Apple si sta impegnando per rendere i propri device sostenibili e azzerare l’impronta di carbonio aziendale entro il 2030

Inoltre, non si tratta dell’unico cambiamento in ottica green da parte dell’azienda. Infatti, verranno utilizzati metalli e terre rare provenienti da materiali riciclati per la realizzazione dei circuiti stampati proprietari. A questo si aggiungono anche le saldature e gli elementi placcati in oro, sempre provenienti da risorse riutilizzabili.

L’impegno di Apple nel diventare carbon neutral è innegabile e gli sforzi includono la stessa azienda, oltre che la supply chain. Grazie ad una gestione attenta e puntuale del ciclo di vita dei prodotti, l’obiettivo del 2030 non sembra poi così irraggiungibile.

Un esempio degli sforzi attuati dal brand di Cupertino si ha già dal 2022. Circa un quarto del cobalto utilizzato nei device Apple era riciclato, con un incremento del 13 percento rispetto all’anno precedente. Attualmente, gli sforzi si stanno concentrando sull’alluminio con due terzi provenienti da fonti riciclate e il 95% delle componenti in tungsteno. Il cobalto rappresenta la prossima sfida nella lotta allo spreco.