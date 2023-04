Il famoso chatbot di OpenAI ChatGPT negli ultimi giorni ha sicuramente fatto molto parlare di se, ovviamente a fare scalpore ci ha pensato il blocco indotto dal garante della privacy in Italia che ha reso il servizio inaccessibile a meno che non si faccia uso di una VPN per eludere il servizio di localizzazione.

Ed ecco dunque che nasce così PizzaGPT, un esperimento condotto da un software engineer italiano che lavora in Svizzera, tale Lorenzo Cella, il quale ha guadagnato un numero di utenti sempre crescente e che costituisce una sorta di segno di protesta contro la decisione del Garante.

Secondo l’utente di origini italiane, l’IA è una risorse unica a l’Italia dovrebbe sfruttarla al pari di tutte le altre nazioni, dunque limitarla è uno sbaglio, ecco dunque che nasce PizzaGPT, bot che si rifà alle stesse API dell’originale ma indubbiamente con molta meno potenza, dal momento che contattare le API originali ogni volta richiede un pagamento, elemento che aumenta dunque notevolmente i costi.

Since ChatGPT is blocked for people from Italy, I've made PizzaGPT 🍕 a ChatGPT alternative

Same completions API from OpenAI, just with more tomato and mozzarella 🍅🧀

Try it out: https://t.co/oqvNhMsFC6 pic.twitter.com/tp2Va42Orq

— Lorenzo Cella (@LorenzCella) April 2, 2023