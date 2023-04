Dopo l’inizio dell’epidemia di Covid-19, il furto d’auto è stato un problema importante in Italia. Secondo i dati raccolti prima dell’epidemia, i furti di automobili sono aumentati drasticamente negli ultimi anni. Alcuni tipi di veicoli sono più attraenti per i ladri, rendendo più necessaria la loro salvaguardia.

La crisi economica della pandemia ha provocato un’impennata del settore automobilistico di seconda mano. Di conseguenza, si è verificata un’impennata dei furti. Questo ha reso i potenziali acquirenti più attenti alla scelta del modello di veicolo. Nelle ultime ore, il Ministero italiano ha rivelato informazioni sulle automobili rubate in Italia, tra cui i quartieri più colpiti dai furti di auto e i modelli più ricercati dai ladri.

Ecco le auto più rubate

Il Ministero ha registrato un aumento del 4% della prevalenza dei furti di auto in Italia in cinque distretti rispetto alle statistiche pre-pandemia. Il tasso totale di furti è passato dal 33% al 47%. La Campania ha la maggiore incidenza di furti d’auto con il 33%, seguita dal Lazio con il 24%, dalla Puglia con il 21%, dalla Lombardia con il 12% e dalla Sicilia con il 2%. I furti di auto nel Sud Italia sono concentrati nel mercato dei ricambi, il che spiega perché le vendite dei modelli più popolari sono rimaste stabili.

Negli ultimi anni, la Fiat Panda è stata l’auto più regolarmente rubata. Il secondo e il terzo modello più rubato sono la Fiat Panda, la 500 e la Ypsilon, seguite da Volkswagen Golf, Ford Focus, Citroen C3, Opel Corsa, Renault Clio e Toyota Yaris. Se possedete uno di questi dispositivi, dovete adottare ulteriori misure di sicurezza per tenerlo al sicuro dai ladri.

Il furto d’auto è un crimine significativo che non solo costa al proprietario dell’auto, ma fa anche aumentare i premi assicurativi e si aggiunge all’aumento del tasso di criminalità. Di conseguenza, è importante prendere precauzioni, come parcheggiare in luoghi ben illuminati, tenere l’auto sempre al sicuro, installare un allarme per auto e utilizzare un bloccasterzo. Inoltre, i proprietari di automobili non dovrebbero mai tenere beni importanti in vista nei loro veicoli, poiché ciò potrebbe attirare potenziali ladri.