Pokémon Day, ecco alcuni degli oggetti più strani per i collezionisti

Il 27 febbraio 2023, i fan di Pokémon hanno celebrato il 27º anniversario del marchio in occasione del Pokémon Day. La serie di videogiochi ha combinato il gioco con il merchandising, diventando il marchio più prolifico del mondo e generando vendite da capogiro, come gli 8,5 miliardi di dollari solo nel 2021. In onore del Pokémon Day, proponiamo cinque oggetti che rendono omaggio a questo franchise.

Il finger skateboard con immagini dei primi 151 Pokémon è uno dei manufatti più intriganti degli inizi della Pokémania. Creati per la prima volta negli Stati Uniti da X-Concepts nel 2000 e riproposti in Italia da Giochi Preziosi, questi finger skateboard possono essere personalizzati come un vero skateboard, ma non sono durati a lungo e non hanno avuto lo stesso successo delle carte collezionabili Pokémon.

Pokémon Day è un evento molto atteso

La seconda proposta è l’anime della stagione 2 del Game Boy Advance. A metà degli anni 2000, l’azienda americana Majesco ha creato cartucce per Game Boy Advance che riproducevano film e cartoni animati popolari, come Shrek e Dexter’s Lab, sui display della console portatile. Così è stato anche per Pokémon, che ha venduto il maggior numero di copie della sua serie anime (quattro cartucce comprendenti otto episodi) nonostante il recente cambio dei protagonisti dello show.

La coda mozzata di un Slowpoke è un oggetto insolito che si può trovare in Pokémon Oro e Argento. Nel 2015, questo particolare oggetto è diventato realtà sotto forma di peluche lungo 30 centimetri che può essere utilizzato come portachiavi. Anche se attenuata dal caratteristico aspetto cartoonesco dei Pokémon, la suddetta coda merita comunque una sezione a sé stante tra i dispositivi più stravaganti (e inquietanti) del franchise.

I mattoncini di Ionix, prodotti in collaborazione con la compagnia giapponese, sono un’alternativa ai celebri Lego. Questi mattoncini rappresentano i Pokémon sotto forma di statuette piuttosto che come minifigure di fantasia. Nonostante le critiche, la loro costruzione è semplice e intuitiva, e il loro design è fedele ai personaggi originali del franchise.

Infine, Poste Italiane partecipa al progetto di Pokémon con un raccoglitore di francobolli dedicato ai Sepia Graffiti, un insieme di dipinti di Pokémon con uno stile vintage in monocromia nei toni del marrone. Questo raccoglitore contiene 16 stampe, una litografia e un tagliacarte con le illustrazioni. Questa collaborazione non è nuova: l’anno scorso sono stati distribuiti dei folder basati sulle città italiane.

Il Pokémon Day è un evento atteso dai fan di tutto il mondo. Questi oggetti possono aiutare a ricordare la bellezza e la forza del franchise Pokémon e il suo impatto sul mondo dei videogiochi e del merchandising.