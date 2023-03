Microsoft ha annunciato lunedì di aver ricostruito e migliorato le prestazioni dell’app Teams rilasciando un’anteprima per gli utenti commerciali.

La nuova app Teams offre miglioramenti in termini di velocità e prestazioni rispetto all’attuale app “classica”. Un post della Microsoft Tech Community ha elencato i miglioramenti, che sono stati misurati dalla società di benchmarking GigaOm. La nuova app Microsoft Teams può:

Installarsi fino a 3 volte più velocemente

Avviarsi fino a 2 volte più velocemente

Partecipare alle riunioni fino a 2 volte più velocemente

Cambiare chat/canale fino a 1,7 volte più velocemente

Consumare fino al 50% in meno di memoria

Consumare fino al 70% in meno di spazio su disco.

Inoltre sarà sostituita anche l’attuale interfaccia di chat, che attualmente si trova in basso.

Nuova chat rimodernata

Il team di progettazione ha ammesso che l’attuale interfaccia di chat nella classica app Teams “confondeva le persone“.

Inoltre implemente anche delle nuove “misure di sicurezza avanzate”. Queste funzionalità forniscono “una maggiore protezione contro gli attacchi di cross-site scripting (XSS)“, ha indicato il post della Microsoft Tech Community.

Le organizzazioni che desiderano utilizzare la nuova anteprima dell’app Teams dovranno abilitarla tramite “Criteri di gestione degli aggiornamenti di Teams” nell’interfaccia di amministrazione di Teams o tramite PowerShell. L’anteprima può essere abilitata per singoli utenti o per gruppi. C’è un’impostazione “UseNewTeamsClient” nell’interfaccia di amministrazione di Teams per lo scopo, come descritto nel documento Microsoft.

Dopo che la nuova anteprima dell’app Teams è stata abilitata tramite le impostazioni dei criteri, gli utenti finali vedranno un interruttore in alto a sinistra che consente loro di passare alla nuova app. Si può usare questo interruttore per tornare all’interfaccia classica in qualsiasi momento.