PlutoTV è una piattaforma di contenuti streaming completamente gratuiti, che permette quindi ai propri utenti di accedere a diversi canali, film e serie TV, senza richiedere l’esborso di nemmeno un centesimo. La piattaforma fa capo direttamente a Paramount, e deve i suoi guadagni ovviamente alla visione di pubblicità da parte del cliente.

Per questo motivo nel momento in cui la vorrete provare non viene richiesto il pagamento di alcunché, e l’accesso è davvero facilissimo. Basta avere uno smartphone o un tablet con Android o iOS, scaricare dal relativo store l’applicazione dedicata, accettare i termini del servizio, e poi godere dei contenuti. E’ possibile accedervi senza problemi anche tramite la smart TV, ovviamente tramite Chromecast o Amazon Fire, ma anche Android TV, LG Smart TV e Samsung Tizen.

PlutoTV: i contenuti

All’interno di PlutoTV troviamo due sezioni: Live TV e On Demand. Nel primo caso sono elencati oltre 50 canali che trasmettono contenuti in tempo reale, con contenuti differenti che vengono organizzati in relazione alle principali tematiche o necessità dell’utente finale, si trovano ad esempio cucina, natura, documentari, scifi, film classici o romantici, solamente per citarne alcuni.

In On Demand, invece, è possibile accedere in un qualsiasi momento a contenuti precaricati, con la possibilità di accedere a contenuti stagionali, basandosi esattamente sulle stesse meccaniche che troviamo sulle altre piattaforme più conosciute. Il plus di PlutoTV è chiaramente il suo essere completamente gratuita, un qualcosa di inedito e di quasi mai visto in Italia, sopratutto nell’ultimo periodo, che ha portato molti utenti a focalizzarsi sui suoi contenuti. Ma sono così validi?.