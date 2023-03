A settembre, BMW ha avviato un richiamo negli Stati Uniti di 10 diversi modelli ibridi plug-in BMW e Mini a causa di un problema con dei detriti che potrebbero essere entrati nelle celle della batteria durante la produzione causando un incendio. Quindi, all’inizio di ottobre, la National Highway Traffic Safety Administration ha aperto un’indagine sulle segnalazioni di incendi apparentemente spontanei della batteria nei veicoli elettrici Chevrolet Bolt. GM dice che sta collaborando con l’indagine.

Pochi giorni dopo, Hyundai ha annunciato che stava richiamando 6700 SUV Kona Electric, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di veicoli che prendevano fuoco mentre erano parcheggiati.

Secondo tutte le indicazioni, gli incendi delle batterie delle auto elettriche rimangono eventi rari, anche rispetto agli incendi di benzina e diesel. Ma attirano l’attenzione perché la tecnologia dei veicoli elettrici è ancora considerata relativamente nuova.

Un problema da risolvere al più presto

E questo ha il potenziale per allontanare i potenziali acquirenti dal fiorente mercato delle auto elettriche, ha affermato Michelle Krebs, direttore delle relazioni automobilistiche presso AutoTrader.

Tesla ha affrontato questo problema lo scorso anno a causa di due batterie incendiate che hanno fatto discutere molto, che l’hanno spinta ad aggiornare il software del veicolo. Anni prima, dopo un incendio di un’auto causato da danni alla batteria causati da detriti stradali, Tesla usava delle piastre per proteggere meglio le batterie.

Le batterie agli ioni di litio, che si trovino in automobili, smartphone o automobili, possono prendere fuoco se sono state fabbricate in modo improprio, danneggiate o abusate o se il software che protegge la batteria dall’ottenere troppa o troppo poca carica elettrica non è riuscito a farlo il suo lavoro, ha affermato Ken Boyce, direttore ingegnere principale di Energy and Power Technologies presso Underwriters Laboratories, un gruppo di test e sicurezza dei prodotti.