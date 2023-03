MediaWorld è una delle realtà più interessanti dell’intero panorama nazionale, per la sua capacità di riuscire a mettere a disposizione degli utenti il miglior risparmio possibile, al giusto prezzo finale di vendita, a prescindere dalla categoria merceologica o dalla fascia di prezzo.

La campagna promozionale attivata proprio in questi giorni vuole essere il giusto compromesso per spendere poco su tutto, il risparmio è disponibile solamente nei negozi fisici in Italia, ma anche online sul sito ufficiale, il quale garantisce esattamente gli stessi sconti agli utenti finali.

Aprite il nostro canale Telegram ufficiale dove avrete libero accesso alle offerte Amazon ed anche i coupon gratis per risparmiare in esclusiva assoluta.

MediaWorld, la nuova serie di offerte da paura

I tantissimi sconti lanciati da MediaWorld sono da considerarsi attivi fino al 22 marzo, con un risparmio assolutamente degno di nota per i consumatori, anche coloro che vogliono ad esempio acquistare un terminale di casa Apple. Precisamente gli utenti possono pensare di mettere le mani su iPhone 13 a 899 euro, salendo poi verso iPhone 14+ a 1129 euro, oppure iPhone 14 pro Max, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 1449 euro.

Non mancano tantissime altre offerte legate al mondo Android, con disponibilità ad esempio di Oppo A78 a 349 euro, Oppo A96 a 259 euro, Honor X8a a 249 euro, Honor X8 a 199 euro, Honor Magic5 Lite a 359 euro, Honor X6, Motorola E13, Motorola E20 ed altri ancora. A prescindere dal modello che selezionerete, ricordiamo che sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche completamente no brand, così da ricevere aggiornamenti sempre tempestivi.