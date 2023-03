Le offerte segrete al 70% di sconto di Euronics sono la migliore soluzione su cui fare affidamento, nel momento in cui si fosse interessati all’acquisto della tecnologia, senza mai essere costretti minimamente a rinunciare alla qualità generale dei prodotti che si andranno effettivamente ad aggiungere al carrello.

Tutti gli sconti che vi racconteremo nell’articolo, lo ricordiamo, sono da considerarsi attivi solamente nei negozi fisici in Italia, ciò sta a significare che i singoli prezzi sono disponibili solo per coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in negozio, ricevendo in cambio la riduzione desiderata, attenzione però alle differenze di socio in socio.

Euronics, quali sono i nuovi prezzi più bassi

Le offerte di Euronics sono ancora attive in Italia e non scherzano assolutamente, i prezzi dovrebbero essere disponibili presso la maggior parte dei soci, ma come vi dicevamo nel paragrafo precedente, prestate attenzione alle possibili differenze. Gli utenti che vogliono acquistare il Samsung Galaxy S22, top di gamma della scorsa generazione, potranno spendere soli 698 euro, un prezzo comunque allineato con quelle che sono le aspettative odierne.

Le alternative disponibili sempre da Euronics sono ugualmente molto interessanti, poiché risulta essere possibile pensare di acquistare Motorola Moto E20, Galaxy A13, Galaxy A33, Galaxy A23, Motorola Moto G23, Motorola Moto G13 e simili, tutti prodotti relativamente economici, poiché al momento attuale risultano essere in vendita a cifre inferiori ai 400 euro, anche se comunque sono tutti commercializzati alle più classiche condizioni di vendita.