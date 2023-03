La rete 5G di Fastweb si estende in tutta Italia grazie alla nuova mappa interattiva

Fastweb ha aggiornato la mappa di copertura dei clienti in modo da poter verificare la sua presenza della rete 5G.

Come già raccontato, da dicembre 2021 la copertura 5G Fastweb è verificabile nella pagina dedicata sul sito ufficiale dell’operatore, dove viene elaborata una mappa interattiva che consente di visualizzare il dettaglio dell’area coperta dalla nuova rete mobile in tutta Italia.

Ma l’operatore ha aggiornato la mappa di recente e fa capire che la copertura del 5G sarà presente in quasi tutta Italia, essendo compatibile con il 5G di WINDTRE.

Sotto la mappa viene infatti indicato quanto segue: “La mappa di copertura è valida per le nuove attivazioni e per tutti i clienti Fastweb che utilizzano un dispositivo compatibile con la rete Fastweb 5G”.

Come già segnalato, dal 24 ottobre 2022 la tecnologia 5G è disponibile gratuitamente, per cui non è più prevista alcuna attesa per usufruirne come invece avveniva in precedenza.

Bisogna scegliere il dispositivo giusto

Questo poiche, come gia segnalato in dettaglio da MondoMobileWebTutte le nuove SIM acquistrate dal 24 ottobre 2022 suono di colore giallo e si appoggiano alla rete WINDTRE, questo ti permette di non avere sbalzi e perdite di connessione.

La rete 5G di Fastweb è infatti frutto di un accordo strategico siglato a suo tempo con WINDTRE in cui rientrava anche la realizzazione della nuova rete 5G condivisa.

Oltre a dover utilizzare un’offerta abilitata, per utilizzare il 5G è necessario disporre di un dispositivo supportato presente nell’elenco ufficiale indicato dall’operatore.

Tra i depositi certificati da Fastweb per la sua rete 5G sono presenti smartphone a marchio Samsung, Apple, Oppo, Xiaomi, Motorola, Huawei, Realme, Google, ZTE e Vivo.