Anche Google punta tutto sull’IA e crea Bard, il nuovo servizio che tenta di sfidare chatGPT

L’intelligenza artificiale è una delle tecnolgie più importanti al momento per Google. Che si tratti di aiutare i medici a rilevare le malattie in anticipo o di consentire alle persone di accedere alle informazioni nella propria lingua, l’intelligenza artificiale aiuta le persone, le aziende e le comunità a sbloccare il proprio potenziale.

E apre nuove opportunità che potrebbero migliorare significativamente miliardi di vite in tutto il mondo. Ecco perché la società lo considera il modo più importante per realizzare l’obiettivo di organizzare tutte le informazioni del mondo e renderle universalmente accessibili e utili.

Da allora sono continuati gli investimenti su tutta la linea e Google AI e DeepMind stanno facendo avanzare lo stato dei lavori. Oggi, l’intelligenza artificiale generativa avanzata e i modelli di linguaggio di grandi dimensioni stanno catturando l’immaginazione delle persone in tutto il mondo. Infatti, il progetto di ricerca così come gli importanti progressi sono ora la base di molte delle applicazioni di intelligenza artificiale generativa che si stanno iniziando a vedere oggi.

Un nuovo progetto utilizzabile da tutti

Proprio per questo è nato un servizio sperimentale gestio da un’intelligenza artificiale conversazionale e da LaMDA chiamato Bard.

Bard cerca di combinare l’ampiezza della conoscenza del mondo con il potere, l’intelligenza e la creatività dei nostri grandi modelli linguistici. Attinge alle informazioni dal web per fornire risposte ùdi alta qualità. Bard può essere uno sbocco per la creatività e un trampolino di lancio per la curiosità, aiutandoti a spiegare le nuove scoperte dal telescopio spaziale James Webb della NASA a un bambino di 9 anni, o saperne di più sui migliori attaccanti del calcio in questo momento.

E’ stato rilasciato con la versione leggera di LaMDA. Questo modello molto più piccolo richiede una potenza di calcolo significativamente inferiore, e ciò consente di essere compatibile con più utenti.