La nuova serie di smartphone Google Pixel 8, insieme all’attesissimo Pixel 7a e al Pixel Fold, primo smartphone con display flessibile dell’azienda, sono quasi pronti a fare la loro prima comparsa dal vivo.

L’azienda ha recentemente annunciato la data della conferenza annualmente dedicata agli sviluppatori. In questa occasione, con molta probabilità, saranno svelati al pubblico per la prima volta alcuni dei dispositivi Google che stanno maggiormente attirando l’attenzione.

Google I/O, la conferenza si terrà il 10 maggio. Tra i dispositivi in arrivo anche il Pixel Fold!

A partire dal 10 maggio 2023 la conferenza Google I/O avrà luogo presso il Shoreline Amphitheater di Mountain View. Gli utenti interessati potranno partecipare alla live streaming e, effettuando la registrazione all’evento, avranno anche la possibilità di ricevere tramite email tutti gli aggiornamenti sugli eventi e le presentazioni che si svolgeranno.

Google non si è espressa riguardo quelli che saranno i temi trattati e non ha fornito alcuna indicazione in merito a quello che saranno, invece, i dispositivi annunciati per la prima volta. Molto probabilmente l’azienda sfrutterà l’occasione anche quest’anno per procedere con la presentazione dei nuovi top di gamma della serie Pixel 8. Ad accompagnare i dispositivi potrebbero esserci anche il nuovo Google Pixel Tablet e il tanto atteso e discusso Google Pixel 7a. Sicuramente la novità più rilevante sarà rappresentata dall’arrivo del primo smartphone pieghevole del colosso di Mountain View.

L’arrivo del Google Pixel Fold non è stato ancora confermato ma le probabilità che l’aziensa decida di annunciare il suo primo pieghevole durante la conferenza sono molto alte.