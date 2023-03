ZTE è stato uno dei primi produttori tech a portare in veste ufficiale sul mercato mobile uno smartphone dotato di una fotocamera anteriore per i selfie integrata all’interno del display. Ora, l’azienda è in procinto di annunciare un nuovo device dotato della quarta generazione di questa innovativa tecnologia. Si tratta del prossimo ZTE Nubia Z50 Ultra e quest’ultimo sarà annunciato ufficialmente il prossimo 7 marzo.

ZTE Nubia Z50 Ultra sarà annunciato il prossimo 7 marzo con selfie camera in-display

Il produttore cinese ZTE si appresta ad annunciare un nuovo smartphone innovativo. Come già accennato, si tratta del prossimo ZTE Nubia Z50 Ultra. Quest’ultimo sarà equipaggiato dalla presenza di una selfie camera integrata all’interno del display. Si tratta di una tecnologia innovativa denominata NeoVision e che ora è arrivata alla quarta generazione.

Questa tecnologia permetterà quindi di nascondere la fotocamera per i selfie al di sotto del display, in modo da avere una superficie di schermo davvero molto ampia. Questo nuovo modello potrà infatti vantare la presenza di un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.8 pollici. Senza ombra di dubbio, questo display potrà vantare la presenza di una frequenza di aggiornamento davvero elevata. Al momento però non sappiamo se si tratterà di 120Hz oppure di 144Hz.

Nonostante sarà nascosta sotto allo schermo, la fotocamera anteriore per i selfie sarà caratterizzata da un sensore fotografico da 16 MP. Quest’ultimo avrà una apertura focale pari a f/2.0. Dalle immagini teaser pubblicate dall’azienda, possiamo infine notare come l’azienda abbia ridotto le cornici attorno al display all’osso.