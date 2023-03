Kena proroga la promozione solo dati fino a metà marzo 2023

Kena, l’operatore virtuale e secondo brand di TIM, ha prorogato fino a metà marzo 2023 la promozione sul prezzo ridotto mensile del pacchetto solo dati Kena Dati Promo 300GB TOP, che offre 300 Giga al mese. A partire dal 25 gennaio 2023, la promozione solo dati di Kena, che in precedenza era stata pubblicizzata sia online che presso i punti vendita e in negozio, è stata ribattezzata Kena Dati Promo 300GB TOP per riflettere il fatto che ora viene addebitato il costo di attivazione.

Originariamente, secondo la documentazione presente sul sito dell’operatore virtuale, Kena Dati Promo 300GB TOP era sottoscrivibile all’attuale prezzo mensile ridotto fino all’8 febbraio 2023; tuttavia, la promozione è stata prorogata per la prima volta fino al 1° marzo 2023, tramite un aggiornamento del documento di trasparenza tariffaria.

Offerta Kena Dati Promo 300GB TOP con costo di attivazione incluso

A partire da oggi Kena ha modificato il documento di trasparenza tariffaria dell’offerta Kena Data Promo 300GB TOP, riportando una nuova data di scadenza al 15 marzo 2023. Tuttavia, la data di scadenza è riportata solo nel documento di trasparenza tariffaria e non nella pagina specifica del sito web di Kena. Sul sito web che illustra il pacchetto di soli dati, è ancora possibile ottenere 50 Gigabyte in più al mese utilizzando il programma di Ricarica Automatica.

Tuttavia, la promozione non sembra essere richiamata su nessuno degli altri siti di offerte di Kena e la data di scadenza del sito non è stata modificata ed è ancora fissata al 28 febbraio 2023. Quindi, per 11,99 euro al mese, si può avere il pacchetto solo dati Kena Dati Promo 300GB TOP, che contiene 300 Gigabyte di traffico internet mobile 4G (in promozione invece di 13,99 euro al mese, attualmente per attivazioni effettuate fino al 15 marzo 2023, salvo modifiche).

Di conseguenza, la Kena Data Promo 300GB TOP non è accompagnata da un pacchetto di minuti o SMS, che dovranno essere pagati separatamente, come previsto dalla struttura tariffaria del piano base Kena. Con quest’ultimo, pagherete 35 centesimi al minuto per telefonare a qualsiasi numero nazionale (senza costi aggiuntivi per la connessione) e 25 centesimi per ogni SMS.