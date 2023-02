ho.Mobile, operatore del gruppo Vodafone Spa, è una delle imprese di successo in Italia. Infatti, trattandosi di una rete Vodafone, è chiaro che si tratta di una rete di alta qualità, definita la migliore in Italia per qualità del segnale, e che è anche ecologica perché funziona con energia rinnovabile. In sintesi, sappiamo già che non avremo motivo di lamentarci per quanto riguarda la qualità del servizio offerto da questa aziend

Tuttavia, le offerte si rivelano piuttosto economiche e favorevoli anche dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo; infatti, una volta entrati nel sito ho. Mobile, ci accorgiamo subito che le tariffe che vediamo sono relativamente più basse rispetto alla media del mercato attuale, anche se le offerte variano di prezzo a seconda dell’operatore da cui si effettua il trasferimento.

Offerte vantaggiose: la proposta di ho. Mobile

Poiché fa parte del gruppo Vodafone, non ha molto senso cercare di sottrargli abbonati, quindi questo piano ha senso a modo suo. Di conseguenza, i piani più costosi sono quelli esclusivi di TIM, WindTre, Very Mobile (del gruppo WindTre) e, infine, Vodafone. D’altra parte, potremo scegliere tra un elenco di offerte di diversi operatori, come Iliad, Fastweb, Coop Voce e molti altri, per ottenere le migliori offerte. Tuttavia, riteniamo necessario sottolineare che Kena Mobile, parte del gruppo TIM, occupa una posizione intermedia con le sue tariffe riservate che non sono né molto economiche né particolarmente costose. Inoltre, c’è una terza serie di offerte disponibili solo per chi vuole attivare un nuovo numero da zero, piuttosto che trasferirlo da un numero esistente.

Il piano mensile più economico del sito è di 6,99 euro ed è esclusivo del secondo livello di fornitori di servizi; prevede 100 GB di dati, l’attivazione gratuita e una scheda sim, oltre a chiamate e messaggi illimitati. Un piano simile a questo, ma con 150 GB di dati per 7,99 euro al mese, è un altro piano disponibile. Completamente diverso è invece lo scenario per chi passa dal primo gruppo di operatori, per i quali l’offerta si tiene al prezzo minimo di 11,99€ al mese con minuti e sms illimitati e 50GB o con 150GB al prezzo di 13,99€ al mese. In questo scenario, l’attivazione costa 9 euro, ma la sim stessa è sempre gratuita.

Infine, chi non si accontenta di un po’ di tutto può approfittare di un’offerta destinata al secondo gruppo di operatori (Iliad, ecc. ecc.): minuti e sms illimitati fino a 200GB per 9,99€, una tariffa mai vista prima sul mercato, sia per le voci incluse che per il prezzo.