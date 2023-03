CoopVoce è assurda, 150GB con la nuova offerta a prezzo SHOCK

È passato tanto tempo da quando i gestori virtuali hanno cominciato a battere forte sull’incudine, vestendo i panni di vero e proprio martello. Si tratta infatti di aziende che sono riuscite a dare la loro impronta al mondo della telefonia proponendo delle promozioni mobili di altissimo livello che costassero veramente poco.

Inoltre c’è da ricordare che i provider virtuali tra cui soprattutto CoopVoce, stanno mostrando tantissimi contenuti che peraltro durano per sempre allo stesso prezzo. Proprio per questo motivo le grandi aziende hanno deciso di prendere delle contromisure cercando di equipararsi a questo tipo di realtà, le quali infatti non sanno adesso più cosa fare per dominare senza problemi. In questo momento sembra raccogliere tantissimi consensi da parte del pubblico l’offerta migliore del gestore. Stiamo parlando della nuovissima EVO 150 di CoopVoce, promo che rende bene l’idea già solo dal suo nome. È ancora disponibile sul sito ufficiale con i soliti contenuti ma soprattutto con il solito prezzo.

CoopVoce: la EVO 150 è ancor disponibile con tutti i contenuti di sempre

Quella di CoopVoce attualmente è una delle migliori offerte in circolazione, sia per quanto riguarda la qualità della rete che per quanto riguarda la quantità dei contenuti ed il prezzo di vendita mensile.

La EVO 150 è una nuova declinazione della celebre gamma che il provider virtuale da sempre riesce a tenere viva sul suo sito ufficiale. Al suo interno i contenuti si sprecano: si parte da minuti senza limiti per chiamare qualsiasi provider, passando per 1000 SMS e finendo a 150 giga. Il prezzo mensile corrisponde a 8,90 euro.