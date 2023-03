CoopVoce è assurda, le offerte EVO arrivano a 150 giga con prezzi quasi gratis

CoopVoce è in questo momento uno dei gestori ideali per avere sul proprio smartphone quello che serve nel mondo della telefonia. Quest’ultimo sta diventando sempre più intrecciato tra i tanti provider che si occupano di fornire al pubblico delle promozioni di altissimo livello, come quelle che sono state viste durante gli ultimi mesi a partire dalla metà dello scorso 2022. I grandi gestori che da sempre riuscivano a tenere la leadership assoluta, oggi devono lasciare spazio ai provider virtuali, tra i quali CoopVoce riesce a dominare senza troppi problemi. Il merito è di alcune offerte che restano disponibili sul sito ufficiale con prezzi incredibilmente bassi e con contenuti estremamente vantaggiosi in rapporto a quella che è la qualità.

Ovviamente l’obiettivo è quello di lasciare indietro la concorrenza, facendo vedere che una promozione del genere può durare per sempre seppur con un prezzo così basso. Il vantaggio di oggi sta proprio nel costo mensile, il quale nella fattispecie della promo EVO 150 è eccezionale. Gli utenti possono avere infatti a che fare con delle straordinarie soluzioni, le quali riguardano minuti, SMS e giga.

CoopVoce continua con la sua EVO 150: ecco cosa c’è al suo interno

CoopVoce avvantaggia gli utenti che scelgono la promo migliore del momento sul sito ufficiale, ovvero la EVO 150.

Questa grande opportunità viene offerta a soli 8,90 € al mese, con all’interno il meglio in assoluto. Ricordiamo che chi sottoscrive questa promo può avere ogni mese minuti senza limiti verso tutti, 1000 messaggi verso tutti ma soprattutto 150 giga per navigare sul web utilizzando la potenza del 4G+.