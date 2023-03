Netflix lancia le nuove serie TV e i nuovi film, ecco le migliori 3 produzioni di marzo

Netflix sta attraversando un periodo che potrebbe rappresentare quello del cambiamento, con alcune modifiche che la celebre piattaforma streaming ritiene necessaria. Bypassando però questo argomento almeno per il momento, si può parlare di quelli che sono i contenuti migliori visti durante l’ultimo periodo, i quali sono chiaramente disponibili ora sulla piattaforma.

Il colosso ha svelato quali sono stati i contenuti più apprezzati dal pubblico durante l’ultima settimana di febbraio, con alcune sorprese e con alcune sicurezze. In basso potete notare le classifiche complete con i nomi delle serie TV e dei film più acclamati.

Netflix: è stata svelata ufficialmente la classifica settimanale delle serie TV e dei film più visti in Italia, ecco i risultati

Già aprendo Netflix e notando le classifiche top 10 di film serie TV è facile farsi un’idea riguardo a cosa gli utenti hanno guardato di più durante l’ultima settimana dello scorso mese di febbraio.

Qui in basso si parte rapidamente da quella che è la lista delle serie TV, con i risultati che probabilmente non stupiranno per niente il pubblico.

Mare Fuori – Stagione 2 Mare Fuori – Stagione 1 Outer Banks – Stagione 3 La legge di Lidia Poët – Stagione 1 Trìada – Stagione 1 Outer Banks – Stagione 1 You – Stagione 4 Red Rose – Stagione 1 Physical da 100 a 1 – Stagione 1 S.W.A.T. – Stagione 5

Dopo aver visto quali sono le serie TV più guardate dagli utenti iscritti a Netflix, ecco la lista completa dei film più acclamati: