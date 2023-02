Netflix, arriva marzo con FILM e SERIE TV top nell'elenco nuovo

L’utilizzo delle smart TV è chiaramente aumentato, così come quello dei tanti box disponibili sul web che offrono al loro interno una sola applicazione di rilievo: stiamo parlando di Netflix. Il mondo dello streaming quindi continua a rivolger e i suoi riflettori sulla celebre azienda che colora la sua scritta di rosso, ponendo l’accento soprattutto sui tanti contenuti di cui dispone. Film e serie TV sono infatti affare di Netflix, colosso che negli ultimi anni non ha disdegnato alcun tipo di categoria.

Abbiamo visto arrivare serie molto famose ma anche produzione molto più leggeri, le quali hanno avuto comunque un ottimo successo. Il mese di febbraio che ormai si avvia alla chiusura, ha dimostrato che gli utenti possono prendere a cuore anche produzioni che non hanno al loro interno attori blasonati. Proprio per questo ci si sta preparando ad accogliere tanti nuovi contenuti, i quali faranno il loro ingresso su Netflix in maniera graduale durante i giorni del prossimo mese di marzo. Questa è la lista:

1 MARZO

La battaglia di Hacksaw Ridge

L’incredibile Hulk

3 MARZO

The Conjuring – Per ordine del diavolo

10 MARZO

Luther – Verso l’inferno

16 MARZO

Era ora

31 MARZO

Murder Mistery 2

Kill Boksoon

Netflix: aleggia l’ombra della possibilità della rimozione degli account multipli, ecco alcuni dettagli

Oltre ad attendere tanti nuovi contenuti, gli utenti dovranno aspettarsi anche una limitazione per quanto riguarda la condivisione delle password.

Molto probabilmente infatti prossimamente Netflix deciderà di rimuovere la possibilità di formare più account all’interno di un solo piano Premium. Per adesso si tratta di voci che avrebbero trovato conferma, ma vedremo come Netflix applicherà il tutto.