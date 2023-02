Iliad in questa parte conclusiva del mese di febbraio ed in vista del mese di marzo ha cambiato la sua principale tariffa a listino. In via del tutto temporanea, infatti, gli utenti che attivano una nuova SIM possono ora scegliere la Flash 130 come loro promozione di riferimento nel campo della telefonia mobile.

Iliad, la possibile eliminazione del 3G nel 2023

La Flash 130 prevede per gli utenti un pacchetto tutto incluso con chiamate ed SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica, ma soprattutto con 130 Giga per la navigazione di rete anche con la tecnologia 5G, che sarà disponibile – in linea con le altre tariffe del passato – completamente a costo zero. Il costo mensile della promozione sarà di 8,99 euro per tutti i clienti.

Proprio il 5G si conferma la grande novità in arrivo in casa Iliad in questo 2023 con il gestore che andrà ad ampliare i suoi investimenti sul territorio italiano, al fine di garantire massima resa al suo pubblico.

In linea con investimenti sempre più ingenti verso il 5G, questo sviluppo di Iliad porterà però a delle conseguenze. Seguendo anche l’operato di altri provider, anche i clienti di Iliad a breve dovranno dire addio definitivamente al 3G: il processo di dismissione per le vecchie reti internet è già stato messo in programma.

Al netto di un addio annunciato al 3G, Iliad garantirà comunque la continuità del servizio. Almeno sino a quando non vi sarà la copertura totale del territorio almeno l’attuale tecnologia per le linee 4G, le linee 3G continueranno ad essere operative.