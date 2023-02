Dallo scorso 16 febbraio 2023 l’operatore virtuale CoopVoce ha iniziato a proporre la nuova offerta denominata Evo 150. Nelle ultime ore abbiamo scoperto che, salvo cambiamenti nei prossimi giorni, sarà attivabile fino al prossimo 8 marzo 2023.

In condizioni standard, questa offerta CoopVoce è disponibile con un prezzo pari a 8,90 euro al mese, con spese iniziali differenti in base al canale di vendita. Ora invece è scontata a 7,90 euro al mese.

CoopVoce Evo 150 disponibile fino all’8 marzo 2023

La nuova promo è valida per nuovi clienti in portabilità, l’operatore propone dunque uno sconto di 1 euro al mese. Inoltre, come già anticipato, sono previsti anche costo di attivazione e primo mese anticipato dell’offerta gratuiti. Evo 150 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico dati 4G, il tutto al prezzo scontato di 7,90 euro al mese.

Per i nuovi clienti in portabilità, come detto, i costi iniziali per l’attivazione dell’offerta vengono azzerati, sia online che nei punti vendita Coop. Inoltre, questa nuova iniziativa è disponibile anche per le Self SIM, ossia delle schede telefoniche confezionate disponibili presso i punti vendita Coop aderenti e attivabili in seguito attraverso il sito dell’operatore.

Secondo quanto indicato nel sito ufficiale nell’operatore, nei dettagli della nuova offerta in promo, se il cliente sceglie di ritirare la SIM in punto vendita Coop, l’attivazione sarà comunque pari a 10 euro con 5 euro di traffico telefonico incluso. In ogni caso, la prima ricarica per il primo mese viene comunque azzerata.