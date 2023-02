bing-ecco-come-provare-il-nuovo-browser-con-ia-che-include-chatgpt

Con l’avvento dei moderni motori di ricerca, è iniziata una nuova era della scoperta delle informazioni. Ora che Microsoft ha rilasciato ChatGPT su Bing, ci si aspetta che la competizione con Google diventi “più feroce”. Con queste premesse, il nuovo Bing è stato presentato in Italia pochi minuti dopo l’evento che ha tenuto gli appassionati di tecnologia con il fiato sospeso.

Il 7 febbraio 2023, infatti, inizierà un piccolo rollout di anteprima, come promesso da Satya Nadella e compagnia in quel di Redmond. A quanto pare, è possibile provare un numero limitato di app fin da subito, per poi iscriversi alla lista d’attesa e scoprirne altre in seguito.

Bing potrebbe conquistare molti utenti

In ogni caso, se andate sulla homepage di Bing, vedrete un “banner” al centro dello schermo che vi informa che il motore di ricerca aggiornato è pronto per l’uso. Per vedere apparire sul lato destro il riquadro collegato alla risposta dell’intelligenza artificiale di Bing, è sufficiente utilizzare le frecce laterali e premere il pulsante “Test”: i risultati verranno mostrati accanto a quelli della ricerca tradizionale.

Se si tenta di accedere alla modalità di conversazione cliccando sul pulsante “Let’s Chat” o sulla scheda “Chat” posta in cima al motore di ricerca, per il momento verrà mostrata solo una schermata di presentazione della modalità e si verrà invitati a iscriversi alla lista d’attesa. Ma se volete saperne di più sull’innovazione e provare qualche domanda più preparata, Bing ha messo a disposizione una pagina dedicata sul suo sito web con tutte le informazioni necessarie.

In conclusione, il nuovo Bing è disponibile per un test ristretto in Italia in questo momento, e il suo potenziale è già stato visto da quelli di altri Paesi. Per il resto, ricordiamo che Microsoft ha dichiarato all’evento che il rollout a milioni di utenti avverrà nel corso delle settimane successive.