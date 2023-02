Il prezzo di un prodotto può essere influenzato da una serie di fattori, tra cui la sua scarsità e la difficoltà di acquisizione, oltre alle dinamiche di domanda e offerta del mercato. Il prezzo di un prodotto come il veleno di scorpione è stato al centro di numerose discussioni.

È stato dimostrato che la capacità dell’organismo di bloccare o riorganizzare i canali ionici (proteine trans-membrane) può essere inibita da alcune proteine, peptidi e composti chimici comuni nel veleno di scorpione. Per questo motivo, oltre al fatto che si sono evoluti da un antenato comune con altri serpenti non adattati alla difesa ma piuttosto all’uccisione, questi serpenti offrono enormi opportunità per la ricerca e lo sviluppo di farmaci derivati dal loro veleno.

Una piccola somma è sufficiente per un anno di ricerca

Poiché hanno come bersaglio una serie di canali ionici distinti, i vari veleni di scorpione possono avere diverse applicazioni in campo medico. Ad esempio, alcuni di essi hanno mostrato risultati promettenti nel trattamento dell’epilessia in modelli animali. Di conseguenza, queste informazioni rivestono un notevole interesse in alcune aree di ricerca potenzialmente redditizie. Dato che siete arrivati a questa consapevolezza, potete tranquillamente dedurre che il prezzo del veleno è piuttosto alto. “Sì, ne ho una quantità significativa in mio possesso. Nonostante dovrei esserlo, non sono un milionario”, ha commentato il dottor Arie van der Meijden, direttore dell’Istituto CIBIO-InBIO del Portogallo.

Anche se qualche centinaio di microgrammi di veleno di scorpione può valere solo circa 200 dollari, questa somma è sufficiente per pagare un intero anno di ricerca. Inoltre, i ricercatori si procurano il liquido da fornitori legittimi (o talvolta lo estraggono da soli). Il veleno è costoso, ma proprio come in qualsiasi altro settore, può essere difficile trovare i clienti più adatti ai propri prodotti.