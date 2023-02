Per tutti gli utenti che decidono di passare a Fastweb Mobile, ci sono in serbo imperdibili offerte a prezzi estremamente convenienti.

Migliore offerta di Fastweb Mobile

La miglior offerta da prendere in considerazione è quella che al costo di soli 7,99 euro al mese offre minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 150 GB, 100 SMS e i corsi della Digital Academy (scuola per le professioni digitali fondata da Fastweb e Cariplo Factory).

Se il telefono è compatibile con la rete 5G, essa sarà disponibile da subito e senza costi aggiuntivi. All’offerta si aggiungono gratuitamente i servizi di segreteria telefonica, verifica del credito residuo, avviso di chiamata e servizio “Ti ho chiamato”.

In più si ha disposizione minuti illimitati, 100 SMS e 8 GB anche all’estero, nei paesi dell’Unione Europea e in aggiunta anche in Svizzera e nel Regno Unito.

L’offerta è attivabile anche online tramite il sito di Fastweb. La SIM arriverà direttamente a casa dopo 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto e verrà attivata entro massimo le 48 ore successive alla validazione che si manda tramite una video-identificazione. Il costo della SIM è di soli 10 euro e non prevede costi aggiuntivi. Inoltre sarà necessario effettuare una ricarica di 7,95 euro per rendere l’offerta attiva.

L’offerta si può rinnovare ogni mese tramite due modalità: effettuando una Ricarica manuale con addebito sul credito residuo oppure una Ricarica automatica con pagamento tramite carta di credito o addebito su conto corrente.

Passare a Fastweb è davvero semplice e intuitivo ed è possibile farlo anche mantenendo il proprio numero di cellulare.