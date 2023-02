Una grande offerta è disponibile oggi sul web, più precisamente su Amazon. Una delle tavolette grafiche più interessanti del momento vede uno sconto importante, il quale porta il prezzo ad essere appetibile per tutti gli utenti che la desiderano.

Si tratta della tavoletta grafica di Xiaomi, azienda che come tutti sanno ormai tocca qualsiasi tipo di dispositivo. La Xiaomi Mi LCD Writing Tablet potrebbe essere quindi quello che stavate cercando, magari per i vostri bambini e per avvicinarli al mondo del disegno e della scrittura. Ovviamente può essere anche un dispositivo utile per il lavoro in età più avanzata, soprattutto grazie alle tecnologie che sono incluse al suo interno.

Xiaomi rende disponibile la sua tavoletta grafica su Amazon ad un prezzo di 24,99 €

Il prezzo è davvero invitante visto soprattutto lo sconto del 17% su Amazon. La tavoletta grafica in questione costa quindi 24,99 €, soluzione davvero ottima.

Grazie alla tecnologia del sensore di pressione provvisto di alta sensibilità ma soprattutto lo schermo LCD liscio e flessibile si può determinare lo spessore della scrittura in base alla pressione applicata. Praticamente più si preme sullo schermo, più diventa spessa la scrittura e viceversa. Per poter completare l’acquisto rapidamente dovete solo aggiungerlo al carrello direttamente da Amazon.