WhatsApp, esistono 3 funzioni shock segrete che non conoscevate

Senza dubbi gli utenti hanno avuto modo di apprendere tutto in merito a WhatsApp e alle sue funzionalità. Questa grandissima applicazione oggi include al suo interno tante funzionalità, le quali sono in grado di modificare diversi aspetti che un tempo erano impensabili. Ora come ora però bisogna anche guardare oltre i confini, magari scoprendo qualcosa di segreto che riguarda proprio la celebre applicazione di messaggistica istantanea. Esistono alcune funzioni, utilizzabili solo con applicazioni di terze parti, che sono in grado praticamente di inibire tanti dei capisaldi di WhatsApp.

WhatsApp con tutte le sue funzioni non riesce a pareggiare queste tre che restano segrete e super utilizzate

La prima funzione che tutti stanno cercando sul web da quando se ne parla di nuovo, è quella che consente di spiare chiunque. L’applicazione utile per fare tutto questo è Whats Tracker, proprio quella di cui si parlava tanto diversi mesi addietro. WhatsApp ovviamente non può fare nulla in questo caso, visto che lo spionaggio non avviene in merito alle conversazioni, ma solo in merito alle entrate e alle uscite dall’applicazione. In poche parole ogni utente che la scarica potrà sapere quando la persona che si decide di monitorare entrerà o uscirà da WhatsApp con tanto di report finale a fine giornata.

L’altra applicazione che sta tenendo banco in questi giorni è Unseen, quella che consente di leggere i messaggi al di fuori di WhatsApp, evitando così di dover accedere. Il vantaggio sarà quello di non risultare mai online e di non aggiornare l’ultimo accesso, pur rimanendo informati su tutto.

Se volete poi recuperare i messaggi che le persone eliminano prima che voi leggiate, dovete scaricare assolutamente WAMR.