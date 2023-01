WhatsApp, segreti e funzioni esclusive da conoscere nel 2023

Il 2023 è ormai iniziato da più di un mese, WhatsApp ha subito nel frattempo numerosi aggiornamenti che hanno visto a conti fatti l’introduzione di una serie di interessantissime novità, che hanno incrementato il quantitativo di funzioni effettivamente fruibili da parte dell’utente finale.

Tra queste spicca chiaramente la possibilità di creare auto-chat all’interno dell’applicazione, non si tratta di una funzione inedita ed esclusiva, poichè è importante sapere che tale opportunità esiste da tempo su Telegram, ma allo stesso tempo è una funzione decisamente comoda ed utile, poiché permette di inoltrare qualsiasi allegato su WhatsApp, potendovi poi accedere da tutti i dispositivi connessi.

WhatsApp, i segreti e le funzioni più nascoste

Le funzioni che molti non conoscono su WhatsApp riguardano anche il cosiddetto WhatsApp Web, ovvero una soluzione che permette al consumatore di accedere alle chat direttamente da PC, senza doversi preoccupare di avere tra le mani il dispositivo mobile. E’ una opportunità presente da ormai diverso tempo, è bene saperlo, ma che effettivamente pochi utenti utilizzano; l’accesso è possibile direttamente dal web browser, senza dover installare software o applicazioni di terze parti.

L’ultima funzione molto interessante riguarda WhatsApp Business, in questo caso il discorso cambia, poiché è pensata per gli utenti che invece vogliono collegare due numeri di telefono allo stesso account, utilizzando così un unico smartphone. Rappresenta la soluzione ideale per i professionisti, che ad esempio vogliono godere delle solite funzioni, dividendo il lavoro dal privato.