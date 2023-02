Il team di sviluppo di Legends of Runeterra ha voluto condividere la road-map degli eventi che si svolgeranno durante tutto l’anno. Il 2023, quindi, si preannuncia ricco di attività e tornei che terranno impegnati i giocatori a lungo.

Uno dei primi elementi che gli sviluppatori vogliono sottolineare è la vicinanza con la propria community. Gli utenti sono il cuore di Legends of Runeterra e per questo bisogna ascoltarli per offrire nuove funzionalità, espansioni ed eventi. Questo significa che la community potrà contare su un coinvolgimento maggiore nello sviluppo di nuove feature.

A partire dalle prossime settimane, i giocatori potranno notare alcuni cambiamenti nel gameplay. Le novità che verranno introdotte, senza un ordine particolare, permetteranno di modificare la struttura competitiva che rappresenterà il fulcro dell’esperienza di gioco. A questo si aggiungono anche ricompense esclusive per chi parteciperà alla stagione beta. Il Cammino dei campioni permetterà di sbloccare troveranno nuovi oggetti, campioni e bilanciamenti alle reliquie. Inoltre, arriveranno anche i nuovi campioni esclusivi di LoR che permetteranno di aumentare il livello di sfida.

Gli sviluppatori di Legends of Runeterra vogliono rendere questo 2023 molto speciale introducendo novità, feature e cambiamenti ispirati dalla community e pensati per i giocatori

Oltre alle feature in arrivo con i prossimi udpdate, gli sviluppatori stanno già lavorando al ulteriori funzionalità che verranno rilasciati con aggiornamenti futuri. Il team punta a rilasciare patch a cadenza regolare, per offrire ogni mese un’espansione, una patch di bilanciamento del gioco live o un set varietà. Questo approccio permetterà di affrontare nuove avventure mensili nel Cammino dei campioni per ottenere ricompense uniche.

Si tratta di buoni propositi da parte degli sviluppatori, i quali chiedono anche la partecipazioni della community. Tutti coloro interessati ad offrire un feedback o fare le proprie proposte, possono scriverle nel subreddit dedicato a Legends of Runeterra.

Inoltre, il team di sviluppo ha voluto dare maggiore importanza alla componente competitiva del gioco. Questo ha portato alla creazione di quattro obiettivi che il team di LoR vuole raggiungere nel corso del 2023:

Maggiori opportunità per il gioco competitivo

PvP divertente e significativo a tutti i livelli di gioco

Ulteriore varietà basata su nuovi formati

Ricompense prestigiose

Ecco quindi che partirà la nuova stagione beta. Trattandosi di una versione di prova, non ci saranno tutti i cambiamenti proposti, ma servirà a testare le novità in arrivo. Tra queste spiccano le Ordalie e le Risse giornaliere.

Le Ordalie sono uno strumento molto apprezzato dai giocatori per ottenere Gloria Suprema e fare pratica nello stesso formato dei tornei stagionali. Partendo da questo, gli sviluppatori hanno introdotto le Risse giornaliere. I giocatori si sfideranno una volta al giorno nella stagione beta in un formato variabile fino a ottenere un totale di 6 vittorie o 3 sconfitte. La Rissa giornaliera sarà un torneo notturno che aprirà nel tardo pomeriggio, a partire dalle 16:00 alle 02:00, ora del server.