Expert, prezzi irrisori nel volantino più pazzo di Gennaio

Il volantino che Expert ha deciso di attivare in questi giorni vuole segnare un punto di svolta per l’azienda, nell’idea comunque di spingere gli utenti verso un nuovo livello di risparmio, anche volendo acquistare prodotti di qualità decisamente superiore.

Il rapporto qualità/prezzo pare sin da subito molto conveniente, infatti tutti i prodotti sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, ed allo stesso modo gli acquisti possono tranquillamente essere completati anche online, tramite il cui sito gli utenti potranno essere sicuri di ricevere la merce a domicilio, anche se previo pagamento di un piccolo contributo aggiuntivo al prezzo mostrato a schermo.

Expert è la migliore, ecco il volantino di oggi

Expert strizza l’occhio a tutti gli utenti che vogliono cambiare il proprio dispositivo portatile, rottamandone uno di vecchia generazione, la campagna promozionale corrente propone infatti sconti ad hoc per quest’occasione, ed allo stesso tempo riesce ad offrire l’accesso a buoni dispositivi. Il più interessante fra tutti non può che essere l’ottimo iPhone 13, un device della scorsa generazione, in vendita però oggi a soli 799 euro, prezzo più che ottimo se considerata la grande qualità dello stesso.

Osservando le varianti disponibili delle fasce più basse, possiamo comunque trovare anche Redmi Note 11S, Honor X7A, Galaxy A13, Honor X8, Realme 10, TCL 30Se, TCL 405, Oppo A96 e similari, tutti disponibili ad un prezzo che non superi i 399 euro richiesti per l’acquisto del buon Galaxy A53. I dettagli dell’ottimo volantino sono raccolti per comodità sul sito ufficiale di Expert.