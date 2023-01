Negli ultimi giorni non sono di certo mancati i report secondo il quale il colosso sud coreano Samsung starebbe pensando di introdurre uno slot per la S Pen anche nel nuovo Galaxy Z Fold 5.

Secondo quanto rumoreggiato, il futuro pieghevole potrebbe essere meno sottile e leggero rispetto al precedente modello, andando però a integrare per la prima volta una fessura dedicata a ospitare lo stylus. Queste indiscrezioni iniziano a farsi sempre più concrete con il passare delle ore.

Samsung Galaxy Z Fold 5 potrebbe avere lo slot per la S Pen

Come avvenuto con Samsung Galaxy S22 Ultra, il nuovo pieghevole dell’azienda coreana potrebbe non necessitare più di una cover apposita per riporre la S Pen. L’accessorio si sposa con lo schermo più grande dei pieghevoli Samsung, ma la sfida sarà quella di integrare al meglio lo slot per non rovinare il design dello smartphone.

Per il momento non è ancora nota la strategia dell’azienda, possiamo immaginare che, con l’introduzione dello slot in questione, la batteria potrebbe essere penalizzata. L’altra novità la ritroveremmo ulteriormente all’interno, cioè la versione potenziata dello Snapdragon 8 Gen 2 che vedremo sulla serie Galaxy S23.

Ovviamente per il momento queste sono solamente indiscrezioni, per scoprire maggiori dettagli/conferme non ci resta che attendere ancora qualche settimana, noi come sempre, vi terremo aggiornati su qualsiasi novità a riguardo.