Iliad per le prime settimane di questo nuovo anno vuole stupire ancora una volta i suoi clienti grazie alla promozione Flash 120. Gli abbonati che sottoscrivono una SIM con il provider francese potranno beneficiare della tariffa che rappresenta un’evoluzione della storica e popolare Giga 120. Gli utenti avranno, quindi, chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la navigazione di rete al costo di 7,99 euro ogni mese.

Iliad, per il 2023 niente app ufficiale su Android e iPhone

Anche nel 2023, quindi, il provider francese si presenta come l’operatore più conveniente, almeno per quanto concerne le soglie di consumo delle tariffe ed i relativi costi. Sempre nel nuovo anno però il gestore conferma per tutti i suoi utenti la mancanza di alcuni servizi, taluni strategici ed a lungo richiesti, come l’app ufficiale.

Al netto delle richieste incessanti da parte del pubblico e nonostante i rumors delle precedenti settimane, nella prima parte del 2023 Iliad non rilascerà una sua app originale sugli smartphone Android e sugli iPhone. Ciò significa che tutti gli utenti che intendono occuparsi della gestione del proprio piano tariffario dovranno ancora una volta interfacciassi solo ed esclusivamente con il sito ufficiale dello stesso provider francese.

Il nuovo anno, quindi, presenta uno scenario immutato, uno scenario che colpisce in particolare modo soprattutto gli utenti che hanno uno smartphone Android. C’è da ribadire infatti come da alcuni mesi numerose app parallele che garantivano attraverso i canali del Google Play Store siano scomparse completamente dalla circolazione e non più disponibili.