windows-7-e-8-gli-utenti-dovrebbero-stare-attenti-nel-2023

Microsoft ha pianificato fino a tre release di Windows 11 nel 2023 e, di conseguenza, l’azienda terminerà il supporto per Windows 7 e Windows 8. In effetti, l’ultima patch di sicurezza per le due piattaforme è prevista per la prossima settimana.

Ciò significa che a partire dal 10 gennaio Microsoft non fornirà più aggiornamenti per Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1. Mentre Microsoft ha smesso di rilasciare aggiornamenti importanti per i due sistemi operativi anni fa, il 10 gennaio tutti gli aggiornamenti di sicurezza e il supporto tecnico per i computer che utilizzano ancora le due versioni più vecchie di Windows saranno interrotti. Microsoft Edge 109, la versione più recente del browser, sarà rilasciata il 10 gennaio e sarà compatibile con i sistemi operativi più vecchi.

Windows 7 e 8 non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza

Allo stesso tempo, Google ha dichiarato che Chrome non sarà più supportato su Windows 7 e 8.1 a partire dal 7 febbraio. Questo non significa che i PC più vecchi non possano utilizzare il browser, ma significa che non riceveranno ulteriori aggiornamenti, il che potrebbe rendere più rischioso l’utilizzo di Internet.

La scadenza di gennaio-febbraio 2023 non offre molto tempo ai numerosi utenti di PC che non sono stati aggiornati a Windows 10 o Windows 11 per effettuare l’upgrade. Secondo alcune proiezioni, nel 2021 ci saranno ancora 100 milioni di PC con una qualche versione di Windows 7 o Windows 8. Questo è particolarmente vero in ambienti istituzionali e commerciali.

In ogni caso, l’annuncio che Windows 7 e 8 non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza non è una sorpresa; infatti, Microsoft ha interrotto Windows Update per Windows 7 nel giugno 2021, dopo aver detto in precedenza che il supporto sarebbe scaduto nel 2020.