WhatsApp in questo periodo di transizione tra il 2022 ed il 2023 sta lavorando per garantire agli utenti servizi sempre più all’avanguardia. Le novità e gli aggiornamenti per la piattaforma di messaggistica negli ultimi mesi non sono mancati ed hanno interessato le videochiamate, così come le notifiche o la presenza delle reaction. Per il prossimo grande upgrade, gli sviluppatori hanno dato conto alle richieste incessanti del pubblico.

WhatsApp, finalmente si potranno modificare i messaggi

In seguito alla popolarissima funzione per la cancellazione dei messaggi già inviati, gli utenti avranno a breve un nuovo tool su WhatsApp che assicurerà la possibilità di modificare messaggi già inoltrati ad un destinatario. In pratica per modificare un testo non sarà più necessario eliminare lo stesso testo, ma si potrà agire su di esso proponendo dei cambiamenti.

Questo upgrade di WhatsApp renderà la vita molto più semplice agli utenti, specialmente dinanzi a messaggio errori per vizi di forma o grammaticali. Il procedimento, d’altro canto, sarà simile a quello della cancellazione. Gli utenti dovranno selezionare il messaggio da emendare ed in pochi secondi avranno la possibilità di modificare il tutto.

In linea con quanto previsto dalla funzione per l’eliminazione dei messaggi già inviati, anche in questo caso il destinatario riceverà una notifica. Come prevedibile, la modifica unilaterale sarà possibile solo in caso di mancata visualizzazione da parte del destinatario.

Il capitolo sulle tempistiche lascia ancora qualche dubbio. L’upgrade arriverà a breve sia su smartphone Android di ultima generazione che su iPhone. La funzione è già in fase di sperimentazione sulle diverse versioni beta della piattaforma di messaggistica istantanea.