A partire dallo scorso 2 gennaio 2023 l’operatore virtuale Optima Mobile ha lanciato una nuova offerta a meno di 5 euro al mese denominata Super Mobile.

Questa offerta va a sostituire l’offerta Super 100 proposta negli scorsi giorni in occasione di capodanno. Scopriamo insieme cosa comprende.

Optima Mobile lancia l’offerta Super a meno di 5 euro al mese

Come con la precedente offerta Super 100, la nuova Optima Super Mobile comprende sempre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile ogni mese. Il prezzo è di soli 4.95 euro al mese con un costo di attivazione pari a 9.90 euro una tantum.

Anche con questa nuova Optima Super Mobile, l’operatore si rivolge sia ai nuovi clienti, i quali possono attivare un nuovo numero o richiedere la portabilità, sia ai già clienti tramite cambio offerta. In alternativa alla nuova Optima Super Mobile, sempre per nuovi e già clienti dell’operatore è rimasta comunque disponibile Optima Minimal, l’offerta con pagamento annuale per i primi 12 mesi.

L’offerta Minimal comprende 1000 minuti verso i numeri Optima Mobile, 150 minuti verso tutti gli altri numeri fissi e mobili nazionali e 1 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo una tantum di 24,90 euro per il primo anno. In questo caso il costo di attivazione è pari a 15.90 euro che, sommato al costo dell’offerta, raggiunge i 40.80 euro per un anno intero. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili.