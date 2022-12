WhatsApp, c'è ancora un modo gratis per spiare il partner ogni giorno

Vi sareste mai aspettati di ritrovarvi a dover avere di nuovo paura dopo diversi anni di essere spiati su WhatsApp? Chiaramente la questione non riguarda la possibilità di essere spiati per quanto concerne le proprie conversazioni e i propri affari privati, ma solo i propri movimenti all’interno della chat. I principali attori però questa volta potreste essere voi, semplicemente scaricando un’applicazione di terze parti che in tanti hanno testato già durante gli scorsi mesi.

Il nome di cui dovete tenere conto è Whats Tracker, il quale corrisponde ad una piattaforma esterna a WhatsApp che vi permetterà di scegliere uno o più numeri di cui tenere traccia durante l’intero arco della giornata. Proprio qui in basso potete trovare tutte le caratteristiche di questa nuova applicazione che potrebbe aprire nuovi scenari.

WhatsApp: il trucco gratis che in molti non si aspettano consente di spiare chiunque si voglia, ecco in che modo

Le indicazioni da seguire sono molto semplici visto che tutto quello che bisogna fare e scaricare l’applicazione in maniera gratuita direttamente dal web. Una volta fatto questo, potrete scegliere, grazie ad un apposita sezione, il numero o i numeri di cui avere notizie. Durante la giornata riceverete delle notifiche istantanee con l’orario preciso di entrata o l’orario preciso di uscita della persona che state spiando.

Whats Tracker dunque permette proprio questo, il tutto in maniera molto semplice ed intuitiva. Inoltre non finisce qui visto che alla fine della giornata potrete avere anche il report finale con tutti gli orari scritti in colonna.