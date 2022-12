Nelle ultime ore l’operatore virtuale LycaMobile ha lanciato una nuova versione della propria offerta PORT IN EST, proponendo un numero più elevato di Giga per il traffico dati.

Il prezzo mensile invece è rimasto invariato. Vi ricordo che l’offerta è attivabile solamente con portabilità del proprio numero presso uno dei qualsiasi rivenditori aderenti. Scopriamo insieme le modifiche dell’offerta.

LycaMobile lancia una nuova versione di PORT IN EST

Fino ad ora, sottoscrivendo l’offerta PORT IN EST, disponibile al costo di 10,90 euro ogni 30 giorni, nel complesso si ottenevano sempre minuti illimitati, 100 minuti internazionali, SMS illimitati e 60 GB di traffico internet. Ora sul sito ufficiale dell’operatore è disponibile una nuova versione con 100 Giga di traffico dati, 300 minuti internazionali verso un primo gruppo di paesi e 100 minuti internazionali verso un secondo gruppo di paesi. Non vengono invece indicati minuti ed SMS illimitati.

Il prezzo, come indicato anche in precedenza, è rimasto di 10,90 euro al mese. Si evidenzia comunque che al momento, tra i documenti di trasparenza tariffaria, l’offerta PORT IN EST viene ancora indicata nella sua versione originale. Per attivare le offerte PORT IN, i nuovi clienti devono sostenere il costo di una nuova SIM e quello per una prima ricarica, quest’ultima di importo variabile a discrezione del negoziante.

Nel caso si esauriscano tutti i Giga mensili previsti su territorio nazionale, per continuare a navigare con le offerte PORT IN bisogna sostenere un costo di 18 centesimi di euro per ogni MB consumato. A questo punto per scoprire tutti gli altri dettagli non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.