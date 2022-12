A quanto pare il produttore Motorola è al lavoro sulla produzione di diversi smartphone appartenenti alla fascia media del mercato. Qualche settimana fa abbiamo ad esempio avvistato il Motorola Moto G13 sulla certificazione NBTC. Ora, però, è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench il prossimo Motorola Moto E13.

Motorola Moto E13, nuovo smartphone entry-level avvistato su Geekbench

Nel corso delle ultime ore è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench un nuovo smartphone di fascia bassa a marchio Motorola. Come già accennato, si tratta del prossimo Motorola Moto E13. Quest’ultimo, in particolare, ha totalizzato suo benchmark un totale di 318 punti in single core e 995 punti in multi core.

Dai benchmark sono poi emerse alcune delle specifiche principali di questo device. Stando a quanto riportato, dunque, il prossimo Motorola Moto E13 sarà alimentato da un processore di casa Unisoc. In particolare, si tratta del soc Unisoc T606 e quest’ultimo sembra che sarà supportato da tagli di memoria comprendenti almeno 2 GB di memoria RAM. I benchmark hanno infine rivelato che a bordo sarà installato la versione del software Android 13.

Insomma, abbiamo i primi dettagli tecnici su questo prossimo smartphone entry-level a marchio Motorola. Tuttavia, attendiamo l’arrivo di imminenti e ulteriori informazioni, prime fra tutti alcune immagini renders che possano rivelarci il suo possibile design. Come accennato in apertura, comunque, ricordiamo poi che l’azienda è al lavoro anche su un altro device, ovvero Motorola Moto G13. Di quest’ultimo non abbiamo moltissime informazioni, sappiamo solo che supporterà solamente le reti 4G.