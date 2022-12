Euronics è pronta a dichiarare guerra anche a Natale, i prezzi sono molto più bassi sulla maggior parte dei prodotti effettivamente coinvolti nella campagna promozionale, riuscendo difatti a spingere un numero sempre maggiore di utenti all’acquisto di dispositivi di ottimo livello.

A dispetto di quanto siamo solitamente abituati a vedere, la soluzione corrente risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei negozi, ma senza vincoli territoriali, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati praticamente ovunque in Italia, senza differenze di alcun tipo.

Ricordatevi delle offerte Amazon esclusive incluse nel nostro canale telegram, vi aspettano i migliori sconti e tanti coupon gratis per risparmiare al massimo. Premete qui per entrare.

Euronics, il risparmio è dietro l’angolo per tutti

Euronics è infinita, a Natale ha deciso di lanciare una campagna promozionale, attiva fino al 18 dicembre, davvero ricchissima di occasioni che gli utenti non devono assolutamente lasciarsi sfuggire di mano. I prodotti spaziano tra le più svariate categorie merceologiche, per una volta focalizziamo la nostra attenzione sul mondo degli elettrodomestici.

Per questo motivo ci sentiamo di consigliare assolutamente l’acquisto di Dyson V12 Slim, una aspirapolvere senza filo di altissima qualità, e proposta alla modica cifra di 499 euro, senza però dimenticarsi dell’ottima selezione di sconti legata alle macchine da caffè. In prima pagina scopriamo l’esistenza della Magnifica di De’Longhi, proposta a 399 euro, per poi accedere a Philips Serie 200, disponibile a 299 euro, oppure anche una Nescafè Genio S, il cui prezzo si aggira attorno ai 74,90 euro.

Tutti questi sconti, e molti altri ancora, vi attendono nel periodo direttamente da Euronics, riuscirete a risparmiare davvero tantissimo.