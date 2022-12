Il 15 dicembre 2022 il produttore cinese Oppo terrà un evento di presentazione ufficiale in occasione dell’Inno Day. In particolare, sappiamo già che l’azienda toglierà i veli sui suoi nuovi smartphone pieghevoli. Uno di questi sarà il prossimo Oppo Find N2 Flip ed avrà un design a conchiglia molto simile al Galaxy Z Flip di Samsung. In queste ultime ore, in particolare, lo smartphone è stato avvistato sul portare di benchmark Geekbench.

Oppo Find N2 Flip in attesa del debutto avvistato su Geekbench

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone foldable del noto produttore cinese Oppo è stato avvistato sul portale di benchmark Geekbench. Qui, in particolare, lo smartphone è stato registrato con il numero di modello Oppo PGT110. I benchmark pubblicati hanno dunque confermato diverse caratteristiche principali.

Tra queste, è stato confermato ufficialmente il processore. A bordo del nuovo smartphone ci sarà il soc MediaTek Dimensity 9000+ e quest’ultimo sarà supportato da una GPU Mali-G710. Dai benchmark è poi emerso che a supporto supporto saranno almeno 12 GB di memoria RAM, ma non è da escludere che possano essere disponibili anche altri tagli di memoria.

Confermata poi la presenza dell’ultima release del software di casa Google, ovvero Android in versione 13. Per quanto riguarda i punteggi, invece, il nuovo foldable di Oppo ha totalizzato 1306 punti in single core e 4293 punti in multi core. Insomma, manca ormai davvero poco al debutto ufficiale di questo device. Vi ricordiamo che, durante l’evento del 15 dicembre, l’azienda annuncerà ufficialmente anche un altro smartphone foldable, ovvero l’Oppo Find N2.