Continuano le indiscrezioni ed i rumors riguardanti il prossimo smartphone pieghevole di Oppo. Il protagonista di oggi in particolare è il prossimo Oppo Find N2 Flip, il quale è stato da poco avvistato in alcune foto dal vivo sul social cinese Weibo. Grazie ad esse, possiamo notare un design piuttosto particolare. Dalle foto pubblicate in rete, è infatti evidente la presenza di un display esterno posto in maniera verticale.

Oppo Find N2 Flip, nuove foto dal vivo rivelano display esterno verticale

Sapevamo da tempo che il prossimo smartphone pieghevole di Oppo avrebbe avuto un design a conchiglia. Tuttavia, a quanto pare il display esterno avrà un look molto diverso rispetto a quello dei rivali, ovvero Motorola Razr 2022 e Samsung Galaxy Z Flip 4.

Come già accennato, infatti, in queste ultime ore sono state pubblicate su Weibo nuove foto dal vivo che ci hanno svelato la presenza di un display esterno posizionato in maniera verticale. Un design dunque diverso da quello dei rivali. Non dimentichiamoci poi delle due fotocamere esterne. Queste ultime saranno posizionate a semaforo sul lato destro della scocca.

Dalle foto, poi, possiamo notare che il display interno avrà invece un design più classico e standard. Anch’esso si aprirà in verticale e, in alto al centro, sarà posizionato un foro per la fotocamera anteriore. Vi ricordiamo che, secondo le ultime indiscrezioni, entrambi i display di Oppo Find N2 Flip saranno realizzati con tecnologia OLED. Il display esterno, in particolare, avrà una diagonale da 3.26 pollici, mentre il display interno avrà una diagonale da 6.8 pollici.