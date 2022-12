L’Italia in questo periodo si ritrova ad affrontare un contesto decisamente poco gradevole e problematico, i nuclei familiari infatti si ritrovano a dover tirare i conti con un carovita a dir poco impressionante che si è tradotto in un aumento dei prezzi delle bollette di luce e gas davvero senza controllo, la causa è ovviamente da imputarsi al conflitto tra Russia e Ucraina che ha provocato un aumento speculativo di tutti i beni e servizi senza precedenti.

La corsa al rialzo ha riguardato veramente ogni lato della vita, anche i carburanti non sono stati esenti da questo fenomeno tant’è che lo stato italiano ha dovuto prendere provvedimenti eliminando le accise per un lungo periodo di tempo in modo da consentire agli italiani di non dover pagare benzina e diesel a prezzi davvero esorbitanti.

All’interno di questo contesto però c’è chi ha pensato bene di sfruttare la situazione a proprio vantaggio mettendo in circolazione delle truffe ad hoc adattate al momento storico che ci troviamo a vivere.

Il nome di Enel energia usato per il phishing

Come potete ben vedere questo SMS è entrato in circolazione e ribadisce perfettamente il concetto, quest’ultimo spacciandosi per un avviso da parte di Enel energia in forma all’utente di un’anomalia con i pagamenti, la letalità risiede nel fatto che all’interno dei campi censurati saranno presenti il vostro nome e cognome con anche il vostro indirizzo email, tutto ciò offrirà una verosimiglianza a questo sms che lo renderà davvero pericoloso.

Onde evitare qualsiasi tipologia di problema il consiglio migliore da seguire è quello di cestinarli immediatamente non appena riconosciuto.