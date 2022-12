youtube-introduce-le-nuove-emoji-per-video-e-streaming

Non c’è assolutamente alcun motivo per cui non dovresti cospargere le tue interazioni con un pizzico di personalità di tanto in tanto. Nella sezione dei commenti di video e trasmissioni su YouTube, gli utenti possono ora aggiungere emoticon e adesivi che hanno creato loro stessi.

Gli utenti hanno accesso alle emoji da un po’ di tempo mentre commentano video e trasmissioni ospitate su YouTube. YouTube ha introdotto una libreria di emoticon create dagli utenti che gli utenti possono inviarsi l’un l’altro sotto forma di commenti, aggiungendosi ulteriormente al vasto numero di risposte già disponibili. Queste piccole opere d’arte, simili agli adesivi visti in Emoji Kitchen, sono immagini statiche che possono essere copiate e incollate nella chat. Sulla piattaforma YouTube non sembra siano stati introdotti sticker animati simili a quelli visti in Telegram.

YouTube aggiorna la sua piattaforma

Questa funzione è anche un po’ come quella fornita da Twitch durante i live streaming, che sono emoji create su misura dagli stessi emittenti. Tuttavia, nel caso di YouTube, queste emoticon sono accessibili in tutto il sito, ma su Twitch sono disponibili solo durante i live streaming.

YouTube ha affermato che queste emoticon sono state sviluppate pensando ai giochi; tuttavia, ulteriori progetti sono in arrivo sulla piattaforma. Anche se la libreria sembra essere piuttosto ampia su YouTube per il Web, al momento la funzionalità non è ancora disponibile su molti device. Sembra che ci siano una sessantina di emote disponibili per l’uso nella conversazione.

Devi fare clic sulla piccola icona della faccina sorridente che puoi vedere nella chat dal vivo o nell’area dei commenti per utilizzare le nuove emoticon di YouTube. Mentre la sezione delle emoji si trova sul lato sinistro della sezione dei commenti per i film preregistrati, si trova sul lato destro dell’area dei commenti per i live streaming. Ti verrà quindi presentata una griglia di emoticon di YouTube che puoi utilizzare nei commenti che fai. Questi verranno aggiunti a una sezione che contiene già emoji relative all’abbonamento al canale per gli utenti che hanno pagato per tale abbonamento.

Un piccolo gruppo di artisti ha inventato queste nuove emote, e sono abbastanza simili a quelle che sono state create in Emoji Kitchen. Di conseguenza, il livello di attività nell’area dei commenti dovrebbe aumentare, in particolare considerando che l’accesso alla funzione non sembra essere limitato da un paywall.