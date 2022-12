Illusione Ottica, queste immagini sono in grado di "psicanalizzarvi"

La psiche è molto complessa, eppure l’evidenza è innegabile. Esistono infatti alcune immagini in grado di estrapolare dall’osservatore i suoi tratti caratteriali. Ma come fanno? Basterà osservare per un secondo l’illusione ottica: la figura che vedrete per prima dirà chi siete. Curiosi di scoprire i vostri lati del carattere che non conoscevate?

Illusione Ottica: i test psicologici visivi più belli

Zebra o Leone?

Zebra : sei una persona estroversa, ami chiacchierare, festeggiare, incontrare nuove persone e fare cose sempre diverse. Al contrario, odi follemente la solita routine.

Leone: sei introverso, ti piace passare il tempo da solo o al massimo in compagnia dei tuoi cari, e adori guardare una bella serie tv con un pacco di patatine sul letto.

Albero, Gorilla, Leonessa o Pesci?

Albero : sai essere tranquillo ma allo stesso tempo un vero vortice. Non sei di certo timido, ami ciò che sei e non hai bisogno dell’approvazione degli altri.

Gorilla : massimalista e perfezionista, a puoi ferire le persone con il tuo cinismo.

Leonessa : hai una personalità forte e per questo nessuno può ostacolarti.

Pesci: la sensibilità fa parte di te, hai un cuore d'oro, ma non lasciarti fregare!

Alberi o Tigre?

Alberi : ti fidi sempre del tuo istinto. Sei una persona rilassata e ami il dolce far niente.

Tigre: una volta presa una decisione, nulla può farti tornare indietro. Hai una mente molto forte.

Alberi o Viso?