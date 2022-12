Il mercato delle criptovalute è stato dato per spacciato già diverse volte, soprattutto dopo il vero e proprio caos dovuto alla bancarotta di FTX, la quale per molti è stata la pietra tombale definitiva di questo altalenante mercato. Tuttavia, pare che stiamo assistendo ad un’autentica ricrescita.

Criptovalute, ecco come si sta evolvendo il mercato nelle ultime ore

Bitcoin, ad esempio, ha avuto un rialzo del +2,75% settimanale e una piccola crescita nelle ultime 24 ore. Il suo valore di scambio per ogni singola moneta è di 17.010 dollari. La sua capitalizzazione di mercato è di circa 327 miliardi.

Stessa cosa sta succedendo per quanto riguarda Ethereum: +3,67% negli scorsi sette giorni con una flessione del 0,76% un giorno. Attualmente il token si scambia a 1.259 dollari. Il suo Market Cap è di 154 miliardi di dollari.

L’asset della Binance Chain (BNB) è ormai stabile al terzo posto. Segue un percorso completamente personale ed è attualmente in un fase di sensibile flessione. È invariato da 24 ore; il suo calo settimanale è pari al 7,31%.

E le altre crypto?

Sono in continua evoluzione le altre criptomonete, come Ripple, la quale è superiore alle altre da varie settimane, in particolar modo dopo aver sorpassato Cardano, nonostante il passaggio a Vasil per la blockchain di IOHK. XRP si scambia attualmente a 0,38 dollari per un Cap che ammonta a quasi 20 mliardi e un gap molto elevato rispetto a chi sta dietro di lei, come DOGE, ATA e MATICA.

Quindi, tra i 14 e gli 8 miliardi di capitalizzazione, ci sono questi tre asset. Dogecoin, dopo un incredibile rally dovuto all’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, si scambia a 0,10 dollari per token; mentre Cardano è stabile sui 0,32 dollari e l’asset di Polygon che segue a 0,91 dollari, unica del trio a mostrare una crescita settimanale, pari al +6,24%.