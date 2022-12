WindTRE è il gestore più forte con la GO Unlimited Star+, ci sono giga senza limiti

WindTRE sta dando l’opportunità a tante persone di avere dalla loro parte le offerte migliori per quanto riguarda la telefonia mobile. Soprattutto se si tratta di già clienti, ci sono grandi opportunità, le quali consistono in promozione mai viste prima.

Ora come ora le promozioni di cui si parla tantissimo sono tante, le quali sono diverse tra loro ma hanno lo stesso ideale ovvero quello di permettere agli utenti di risparmiare.

Ci sarà anche questa volta una dura battaglia tra tutti i provider, i quali affrontano il periodo prenatalizio con tantissima enfasi. L’obiettivo è rubare tanti utenti alla concorrenza, la quale sotto certi punti di vista potrebbe riuscire a difendersi con delle proposte eccezionali. Tra queste ci sono dei legami tra le offerte per la casa e le offerte per lo smartphone, o magari delle offerte sugli smartphone da acquistare che possono essere scontati ulteriormente scegliendo una determinata promo.

WindTRE offre la sua migliore soluzione mobile che mette in ballo giga senza limiti per tutti i già clienti

Anno dopo anno i miglioramenti sono sempre arrivati, nonostante qualcuno pensasse che il gestore non potesse essere in grado di sostenere l’ondata di nuovi provider. Stando a quanto riportato però adesso è il momento di fare ordine e di ristabilire le gerarchie del passato, quelle a cui tutti erano abituati.

Attualmente si parla in maniera insistente dell’ultima promozione lanciata, ovvero della GO Unlimited Star+, soluzione incredibile sotto tutti i punti di vista. Si tratta di un prezzo di 7,99 € al mese con minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS e giga senza limiti per navigare sul web.