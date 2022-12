Iliad è folle con la Giga 120 offerta a soli 7,99 euro al mese

In molti credevano, con tante ragioni, che le promo di Iliad fossero quasi perfette. Effettivamente trovare tanti contenuti e soprattutto prezzi molto bassi era diventata una consuetudine, ma a quanto pare il tutto tende a migliorare ulteriormente. Esatto, Iliad ha scelto di lanciare le sue offerte ancora una volta e con prezzi modificati. Questi sono ancora più bassi, con Iliad che ha scelto di dare dei giorni di tempo ai nuovi clienti in arrivo per sottoscrivere la sua attuale promo di punta, la Giga 120. C’è stata dunque una sorta di rimodulazione momentanea, la quale però arriva solo per abbassare il prezzo come potete notare nel paragrafo successivo.

Iliad batte la concorrenza con delle offerte eccezionali tra le quali svetta quella che ora costa 7,99 euro al mese: la Giga 120

Questa soluzione, che costava fino ad una settimana fa 9,99 euro al mese, ora costa solo 7,99 euro al mese ma, come già detto, tale prezzo durerà solo per poco più di una settimana.

Ricordiamo che i contenuti al suo interno sono sempre gli stessi, super apprezzati dagli utenti. Ci sono infatti minuti senza limiti per le telefonate verso tutti i gestori in Italia e in Europa, oltre a SMS senza limiti verso tutti. In più, il colpo grosso, ecco ben 120 giga per navigare sul web. Ovviamente ricordiamo che Iliad intende dare il massimo ai suoi utenti concedendo praticamente gratis la connessione in rete 5G. Per sottoscrivere l’offerta basta andare sul sito ufficiale o recarsi presso uno dei tantissimi Iliad Point nei centri commerciali italiani.