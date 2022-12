Conad è pronta per dare battaglia a Eurospin e tutte le altre acerrime rivali del settore della rivendita alimentari e non solo, con una campagna promozionale veramente ricchissima di offerte speciali, e arricchita con prezzi molto più bassi del normale.

Il risparmio è assolutamente evidente su ogni singolo acquisto effettuato, a prescindere dalla categoria merceologica o dalla fascia di prezzo di appartenenza. Gli utenti che vogliono accedere agli sconti non devono fare altro che recarsi personalmente in negozio, ed approfittare degli ottimi prezzi bassi messi a disposizione.

Ricevete offerte e codici sconto Amazon gratis, iscrivendovi subito a questo canale Telegram dedicato.

Conad: le offerte che nessuno si aspettava

Ultimi giorni di disponibilità da Conad per una campagna promozionale di assoluto rispetto, caratterizzata dalla presenza di un Samsung Galaxy A13, uno smartphone di fascia bassa, ma dotato di un display molto grande e processore octa-core, in vendita al prezzo finale di soli 129 euro.

Sono disponibili anche altre prodotti di tecnologia a cifre fortemente scontate, come il cellulare Brondi a 39 euro, il Cordless sempre Brondi a 19 euro, ma anche un hard disk portatile Toshiba a 44,90 euro, la stampante multifunzione Epson a 49 euro, per finire con il congelatore a pozzo di Indesit da 149 euro ed il televisore LED Xiaomi in vendita pensate a soli 249 euro.

Infine, se ancora oggi non avete effettuato lo switch al digitale terrestre 2.0, e siete alla ricerca di un dispositivo che possa rendere il vostro televisore compatibile, acquistare il decoder da Conad dietro il pagamento di un contributo di soli 25 euro. Il volantino lo potete sfogliare online sul sito ufficiale dell’azienda.