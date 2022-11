Mediaworld vince ancora una volta sulle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, con il lancio di una delle migliori campagne promozionali di sempre, all’interno della quale si possono trovare occasioni quasi mai viste prima d’ora.

Il volantino rappresenta la migliore occasione per spendere poco o niente, ed allo stesso tempo godere di un risparmio quasi inimmaginabile fino a poco tempo, riuscendo difatti a raggiungere l’acquisto di prodotti top di gamma, al giusto prezzo finale di vendita, sia in negozio che online sul sito ufficiale.

Per le offerte Amazon, ecco il nostro canale Telegram ufficiale, scoprite i prezzi più bassi a questo link.

MediaWorld: offerte e prezzi quasi gratis per tutti solo oggi

Ancora disponibili alcune delle migliori offerte da Mediaworld, i prezzi del volantino spaziano e soddisfano un numero sempre più grande di utenti, pronti a tutto pur di cercare di stringere il migliore affare possibile.

Il volantino parte focalizzando la propria attenzione sul mondo della fascia alta della telefonia mobile, con sconti importanti su Galaxy S22 Ultra 5G, il cui prezzo è comunque di 979 euro, ma anche su galaxy S22+, disponibile all’acquisto a 699 euro, finendo su un buonissimo iPhone 13, proposto da MediaWorld alla modica cifra di soli 799 euro.

Gli utenti che invece vogliono cercare di spendere molto meno su ogni singolo acquisto, potranno decidere di fare affidamento sull’iPhone 11, in vendita a 549 euro, oppure spendendo 50 euro in più potranno mettere le mani su Oppo Find X5, disponibile a 599 euro. Tutti gli sconti, e tantissime altre occasioni da non perdere, sono disponibili solamente da MediaWorld sul sito ufficiale.