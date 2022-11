Con le bollette che diventano sempre più salate, è costante la ricerca da parte di tutti noi di nuovi espedienti e soluzioni per ridurre i consumi e di conseguenza i costi. Le case smart, sature di dispositivi intelligenti, possono intaccare in modo significativo le bollette, ma è davvero così? No, a volte sono persino un valido aiuto.

I dispositivi intelligenti sono inevitabilmente uno spreco di energia in molti casi e di conseguenza comportano un aumento dei costi, ma alcuni gadget possono aiutare a comprendere meglio in che modo, in che orari e per quanto utilizzare determinati dispositivi piuttosto che altri. Questo paradossalmente invece di aumentare i consumi, li ridurrà nel tempo.

I termostati intelligenti che controllano i radiatori e l’uso dell’acqua calda sono una delle priorità, ma ci sono anche tanti altri accorgimenti da considerare. Con i dispositivi smart è possibile utilizzare le informazioni raccolte dai dispositivi stessi per costruire un programma più efficiente dal punto di vista energetico ed evitare di riscaldare una casa vuota, ad esempio. Di conseguenza, risparmiando anche sulle bollette. Possono persino tenere d’occhio le previsioni del tempo per ridurre il riscaldamento nelle giornate calde o mantenere la casa confortevole nelle mattine più fredde del solito. Tutti aspetti probabilmente ovvi ma che spesso vengono sottovalutati.

D’altra parte, cose come le lampadine a LED, invece, offrono risparmi ridotti. Anche se in genere costano tra il 10 e il 20% in meno rispetto alle tradizionali lampadine CFL, l’illuminazione rappresenta una piccola parte del consumo energetico complessivo della casa. Le lampadine a LED, inoltre, non devono necessariamente essere intelligenti. Tuttavia, la possibilità di controllare le luci con il telefono o in base a un programma predefinito aiuta ad evitare gli sprechi.

Il semplice consumo di meno energia ogni giorno avrà un effetto maggiore sulle bollette di quanto potrebbe mai fare un intero sistema di lampadine a LED. Ma, combinati con un contatore elettrico intelligente, questi gadget per la casa intelligente possono renderci più consapevoli sul come e quando utilizzare l’elettricità e sul come cambiare al meglio i propri comportamenti.

Smart home e dispositivi intelligenti, cosa scegliere e come utilizzarli per evitare bollette salate

Ci sono molti prodotti in commercio che in questo senso aiutano, anche se ovviamente non tutti i dispositivi smart hanno un prezzo ridotto. Tuttavia, possono rappresentare un ottimo investimento a lungo termine, se si considera la prospettiva delle bollette meno salate che si potrebbero ottenere in cambio. In particolare, tra alcuni esempi che meritano una menzione ritroviamo i seguenti: